Liguria spreca 40% dell'acqua potabile, intervento della Regione

A causa della dispersione idrica in Liguria si stima che il 40,1% dell'acqua potabile a disposizione vada sprecata, con un picco nella provincia della Spezia (56,4%) seguita da quelle di Imperia al 41,6%, Genova al 35,2% e Savona al 34,8%. Sono i dati emersi da un ordine del giorno approvato all'unanimità dal Consiglio regionale della Liguria che impegna la Giunta Bucci a destinare ogni anno risorse del Fondo strategico regionale per interventi mirati alla riduzione della dispersione e a richiedere nella Conferenza Stato-Regioni un piano nazionale per la riduzione degli sprechi idrici.

Per quanto riguarda i grandi centri urbani il documento, presentato dal consigliere regionale del Partito Democratico Davide Natale, evidenzia che nella città di Genova viene disperso circa un terzo dell'acqua potabile (32,1%), alla Spezia (53,4%), meglio Savona (28,2%) e Imperia (24%). "Durante il periodo estivo anche nella nostra Regione vi è un quadro di elevata criticità, - ricorda Natale - più accentuato nel Ponente, che costringe i sindaci, sulla base delle linee guida regionali, ad assumere misure per contenere l'utilizzo dell'acqua" "Il costo medio di una bolletta dell'acqua per una famiglia di tre persone in Liguria nel 2023 è stato di 495 euro, in aumento del 4,2% rispetto al 2022 e del 37,9% negli ultimi cinque anni, dato superiore sia alla media nazionale", sottolinea l'esponente dem che ha accolto alcune modifiche richieste dal consigliere Rocco Invernizzi (FdI) sulla necessità di un cronoprogramma tecnico ed economico-finanziario, comprensivo di una quota di cofinanziamento che ci concluda nell'arco di tre esercizi finanziari.

"Ogni anno verranno reperite adeguate risorse dal Fondo strategico regionale da destinare ad interventi mirati alla riduzione della dispersione di acqua potabile dalla rete idrica che è una delle cause del deficit idrico in Liguria - annuncia l'assessore regionale al Ciclo delle acque Luca Lombardi -. La corretta gestione delle risorse idriche è fondamentale per garantire la disponibilità di un bene prezioso come l'acqua".





