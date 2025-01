Genoa: Sucu, tutte le mie energie per vincere

"Il Genoa non deve solo avere un presente ma anche un futuro. Per avere presente e futuro insieme c'è bisogno di stabilità ed equilibrio. Questo il mio obiettivo: poter dare alla società un equilibrio e ai tifosi dico che userò tutte le mie energie per vincere e far arrivare questo club al posto che merita". Dan Sucu, neo presidente e azionista di maggioranza del Genoa, affida in una lunga intervista ai canali social del club rossoblù le sue prime parole.

Il quarantesimo presidente del club più antico d'Italia si presenta: "Siamo il più grande marchio di produzione mobili e vendita in Romania con interessi nel settore immobiliare sia commerciale che residenziale". Poi racconta come è arrivato alla decisione di investire nel Genoa: "Ero entrato in contatto con il Genoa circa sette mesi fa per un accordo con il Rapid Bucarest (altro club di proprietà di Sucu, ndr) e sono rimasto colpito dalla città e dagli uomini che avevo incontrato. Poi ho visto che c'erano problemi finanziari e che la continuità aziendale era in pericolo, così si è palesata la possibilità di investire e sono contento che la mia offerta sia stata accettata".

Sucu ha assistito dal vivo al successo sul Parma domenica: "E' stato uno dei giorni più felici della mia vita, un'atmosfera stupenda - ha detto - spero di vedere molte altre giornate così". Ha incontrato Vieira e la squadra: "Ho visto una squadra ambiziosa e un allenatore che sa tutto quello che c'è da fare ed ha la fiducia dei suoi giocatori e questo è molto importante.

Sono convinto che siamo sulla buona strada".

Ha poi confermato le sinergie con l'altro club di proprietà, il Rapid Bucarest, al quale andrà in prestito l'attaccante rossoblù Ankeye. Le sinergie tra club saranno "obbligatorie" e il Genoa sarà la "flagship" (bandiera) nella sua idea di multiproprietà.



