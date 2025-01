Comunali Genova, entrano nel vivo incontri tra Pd e coalizione

Sono entrati nel vivo gli incontri interlocutori voluti dal Pd con le potenziali forze della coalizione in vista delle elezioni comunali a Genova. Ancora da capire quale sarà la data del ritorno alle urne, probabilmente tra maggio e giugno, ma il centrosinistra è intenzionato a chiudere sul perimetro dell'alleanza e sul nome del candidato o della candidata al ruolo di sindaco. L'obiettivo, indicato nei giorni scorsi anche da Andrea Orlando, è di non andare oltre l'inizio di febbraio sia per non farsi anticipare dal centrodestra, che ha già ipotecato il nome del vicesindaco reggente Pietro Piciocchi (serve solo il via libero definitivo da Roma), sia per non disperdere l'ideale vantaggio dell'8% di preferenze ottenuto sull'area di Genova alle ultime elezioni regionali.

Il programma degli incontri di oggi, tenuti dal segretario metropolitano del Pd Simone D'Angelo con alcuni membri del "comitato politico" formato in vista delle elezioni, prevedeva un faccia a faccia con i referenti del Psi, con Genova Civica (la formazione nata attorno al già candidato sindaco sconfitto da Bucci, Ariel Dello Strologo) e infine con Italia Viva, partito che dopo un interminabile tira e molla, la scorsa estate, aveva deciso di non sostenere Orlando, anche per via dello scontro a livello nazionale tra Renzi e Conte. C'è stato anche un incontro tra D'Angelo e Filippo Biolé, l'avvocato spinto come candidato da una fetta di società civile.

L'obiettivo del Pd, che pure potrebbe imporre un proprio nome in forza del 30% di voti guadagnati come singolo partito alle ultime regionali a Genova, è di ampliare il più possibile il quadro della coalizione. Domani, mercoledì, sarà la giornata più fitta di incontri: in serie il Pd vedrà rappresentanti di Lista Orlando, Linea Condivisa, Sinistra Italiana, Europa Verde, Demos, M5s, Aizone, Riformisti, Repubblicani e Alleanza civica.

Si chiuderà giovedì, idealmente, con Possibile e PiùEuropa e, ma ancora da confermare, Andrea Acquarone, altro nome di un potenziale candidato "civico".

Uno dei tanti, a dire il vero: negli ultimi giorni si sono susseguite le ipotesi, mai avvalorate dai diretti interessati, di papabili: dall'ex assessora e manager del Turismo Carla Sibilla alla ex vicesindaca di Milano Francesca Balzani, passando per la ex presidente della Fiera di Genova, Sara Armella, a entrambi i figli dell'ex sindaco di Genova Beppe Pericu (scomparso nel 2022), Andrea e Silvia Pericu.



