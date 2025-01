Carabinieri sequestrano 38 kg di droga e arrestano 5 persone

Al termine di un'articolata e prolungata indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Savona, circa 70 carabinieri del Comando Provinciale di Savona e del Nucleo Cinofili Carabinieri di Villanova d'Albenga hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Savona a carico di 5 soggetti, di cui 3 italiani, 1 marocchino e 1 albanese, ritenuti responsabili di un traffico illecito di sostanze stupefacenti.

Per altre 16 persone, anch'esse indagate per detenzione e spaccio di droga, sono scattate le perquisizioni personali disposte dalla Procura della Repubblica e la contestuale notifica di invito a rendere interrogatorio preventivo davanti al GIP, previsto dal recente decreto Nordio, all'esito del quale il giudice valuterà l'eventuale emissione di una nuova ordinanza di custodia cautelare anche nei loro confronti.

Nel corso delle operazioni odierne, oltre alle 5 persone colpite dal provvedimento restrittivo dell'Autorità Giudiziaria, a seguito delle perquisizioni sono stati arrestati in flagranza di reato altri 5 indagati e ulteriori 4 sono stati denunciati in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, sequestrando complessivamente circa 38 Kg di stupefacenti e oltre un milione di euro in contanti, provento dell'attività delittuosa, occultato all'interno di alcune finte tubature metalliche create appositamente nel garage del principale indagato, al quale è stata altresì sequestra un'autovettura Mercedes di grossa cilindrata acquistata sempre con i proventi illeciti.

L'attività investigativa dei Carabinieri ha interessato complessivamente 22 persone, tra i 28 e i 77 anni, residenti o domiciliate in provincia di Savona, tutte a vario titolo coinvolte in una assai fiorente e diffusa attività di spaccio nel territorio ligure.



