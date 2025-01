Turismo, record presenze turistiche alla Spezia nel 2024

Record assoluto di presenze turistiche alla Spezia nel 2024. I dati relativi all'imposta di soggiorno riscossa da gennaio a dicembre confermano un incremento del 16% rispetto all'anno precedente, con oltre 1.200.000 presenze invece delle oltre 965 mila del 2023. Il punto sull'annata appena trascorsa è stato fatto in occasione della visita del nuovo Assessore Regionale al Turismo e al Marketing territoriale Luca Lombardi. "I dati sull'affluenza dei turisti del nostro territorio ricavati dagli incassi delle imposte di soggiorno del Comune della Spezia - ha detto il sindaco Peracchini -, forniscono un quadro dettagliato dell'eccezionale crescita del turismo nella nostra città. Questi includono le strutture alberghiere e quelle extralberghiere, come appartamenti ammobiliati ad uso turistico, affittacamere e bed and breakfast. Non vanno dimenticati, inoltre, coloro che sono esenti dal pagamento, come i minori di 14 anni e chi soggiorna per più di 5 notti, che renderebbero il dato complessivo ancora più significativo.

Il dato di oltre 1.200.000 notti trascorse alla Spezia, con un aumento del +16% rispetto al 2023, conferma che La Spezia è sempre più una meta apprezzata dai visitatori di tutto il mondo, soprattutto se si considera che, prima del nostro insediamento nel 2017, il numero di turisti registrati in un intero anno era inferiore a quello che oggi accogliamo in un solo mese. In particolare, i mesi di gennaio e dicembre hanno registrato incrementi straordinari, pari a circa il +50%, evidenziando un passo avanti significativo anche nella destagionalizzazione del turismo, ovvero uno degli obiettivi chiave di questa amministrazione. Questo straordinario risultato è il frutto di una strategia di lungo periodo che ha visto il potenziamento dell'offerta culturale, la valorizzazione di siti storici, eventi di rilievo e un turismo esperienziale integrato con l'Area Vasta. La partecipazione alle principali fiere del settore di livello nazionale, come la Bit di Milano, il Ttg di Rimini e molte altre. Inoltre l'attenzione alla sostenibilità e alle infrastrutture innovative hanno confermato ancora una volta La Spezia come leader mondiale della nautica e punto di riferimento per l'Economia del Mare.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA