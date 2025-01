Traffico crociere a Genova 2024 in calo dopo il record 2023

Il traffico passeggeri per Stazioni Marittime spa, la società che gestisce i terminal crociere e traghetti di Genova, si è chiuso con 3.868.931 passeggeri rispetto al record segnato nel 2023 con 4.048.777. I numeri ufficiali trasmessi oggi dalla società dicono che per i traghetti il bilancio, 2.337.525 passeggeri (-0,54%), è sostanzialmente in linea con quello del 2023 (2.350.138). In calo più deciso i passeggeri delle crociere, scesi a 1.531.406 (-9,5%) da 1.698.639 dell'anno precedente che aveva segnato l'altro record storico di Stazioni marittime. Ma si tratta di una contrazione programmata, in quanto i lavori per la realizzazione di un nuovo molo di 376 metri sul lato levante di ponte dei Mille, hanno reso inutilizzabile una banchina e quindi ridotto il numero di toccate nave. Le previsioni per il 2025 sono di crescita: è previsto un incremento contenuto del traffico traghetti nell'ordine del 2-3%, mentre le crociere dovrebbero tornare a quota 1.700.000 crocieristi, di cui 700 mila home port (che cioè si imbarcano e sbarcano nel porto di Genova), e 1 milione di transiti, con 333 scali nave totali.

Circa 1.200.000 saranno movimentati da Msc crociere che si confermerà anche quest'anno come maggiore operatore crocieristico nello scalo. Costa crociere effettuerà 52 scali con in totale 370 mila passeggeri. Tornando al bilancio 2024.

Msc crociere ha effettuato 225 toccate con oltre 1.160.000 passeggeri. In crescita Costa crociere con 47 toccate e oltre 315 mila passeggeri. Princess cruises con 9 scali ha movimentato circa 36.500 passeggeri. I traghetti oltre ai passeggeri hanno movimentato 860.423 auto (-0,21% rispetto al 2023), 66.210 moto (+3,66%) e 1.906.636 metri lineari (-5,23%). Sono aumentati i passeggeri imbarcati sui traghetti con destinazione Corsica e Sicilia, rispettivamente di circa 13 mila e 4.700 passeggeri.



