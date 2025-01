Smantellata banda 'spaccate' con tombino a Genova, 5 arresti

I carabinieri hanno sgominato la gang accusata di aver rubato in diversi negozi a Genova nelle ultime settimane sfondando le vetrine con un tombino. In manette sono finite cinque persone mentre altre tre hanno l'obbligo di dimora e di firma.

Gli investigatori, coordinati dal pm Federico Panichi, sono risaliti al gruppo grazie alle telecamere di videosorveglianza dei negozi e da una traccia di sangue lasciata in uno dei luoghi razziati. Sono accusati di una ventina di colpi.



