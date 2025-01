Genoa, Dan Sucu è il nuovo presidente

L'imprenditore rumeno Dan Sucu, azionista di maggioranza del Genoa dal 18 dicembre scorso, è il nuovo presidente del club più antico d'Italia. Sucu succede ad Alberto Zangrillo che rimane nel consiglio di amministrazione con la carica di consigliere.

A sancire la nomina il consiglio di amministrazione del club, vittorioso ieri in campionato per 1-0 sul Parma e attualmente undicesimo in serie A, che si è tenuto oggi. Il Cda ha cooptato come nuovi membri Razvan Rat, ex nazionale rumeno, per l'area sportiva e Ovidiu Golea per marketing e sviluppo.

Confermati gli altri componenti a partire dal ceo Andres Blazquez, dal dg Flavio Ricciardella e dal consigliere Alessandro Giudice.

"È un onore essere il presidente del Club più antico d'Italia, è una carica che richiede grande responsabilità, e ho intenzione di svolgerla al meglio, con tutto il tempo e le energie necessarie. Con il nostro investimento siamo entrati nel Genoa per aiutarlo a raggiungere la giusta stabilità, e sono certo che opereremo con efficienza per continuare a crescere, lavorando quotidianamente con chi è in società da prima e ha fatto ottime cose, nel segno della continuità". Sono le prime parole di Dan Sucu, azionista di maggioranza e da poche ore neo presidente del Genoa dopo la nomina da parte del Cda del club rossoblù. "Ho avuto modo di vivere da vicino l'amore e il calore dei genoani e posso garantire che è un'esperienza indescrivibile. Non vedo l'ora di iniziare questo percorso in una realtà così affascinante e unica". Sucu succede ad Alberto Zangrillo che rimane nel consiglio di amministrazione come consigliere. "Carissimi genoani, è stato un privilegio e un onore essere il vostro Presidente. Il nostro nuovo presidente, mr. Sucu, mi ha chiesto se volessi rimanere all'interno del consiglio di amministrazione del Genoa. Ho accolto il suo gentile invito con entusiasmo e spirito di servizio. Vi abbraccio con affetto e riconoscenza. Alberto Zangrillo".



