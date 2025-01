Detenuto tenta suicidio a Genova, salvato in extremis da agenti

Un detenuto ha tentato di suicidarsi nel carcere di Genova Marassi ed è stato salvato in extremis dagli agenti della polizia penitenziaria. Lo riferisce il segretario regionale della Uilpa Polizia Penitenziaria Fabio Pagani denunciando che "i suicidi a catena nelle carceri italiane sono una vera emergenza da affrontare".

Il detenuto, prima ha bloccato la porta della cella per impedire l'accesso degli agenti poi si è impiccato alla finestra, solo grazie all'intuito e alla prontezza degli agenti della polizia penitenziaria usciti all'esterno della sezione per tagliare il cappio è stato salvato da morte certa. "Definiamolo pure un intervento miracoloso", dichiara Pagani.

"Il Governo e il Parlamento diano ascolto all'appello del sommo pontefice, lanciato durante l'apertura della Porta Santa a Rebibbia, o più laicamente alla parole del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, pronunciate durante il messaggio di fine anno, - sollecita - e riconducano le carceri in un alveo di costituzionalità, per chi vi è rinchiuso, oggi ammassato, e per chi vi lavora in condizioni inaccettabili".



