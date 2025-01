Australian Open:forfait Fognini,Passaro lucky loser con Dimitrov

Non ci sarà Fabio Fognini ma Francesco Passaro a sfidare Grigor Dimitrov al primo turno dell'Australian Open. Il perugino, numero 104, è subentrato come lucky loser al ligure, costretto a dare forfait prima di scendere in campo. Nel suo primo match dell'anno, nelle qualificazioni ad Adelaide, si era ritirato dopo cinque game.

Dimitrov si prepara per il suo 56mo Slam consecutivo. Non ne ha saltato nemmeno uno dall'Australian Open 2011. Nessun giocatore in tabellone può vantare una serie più lunga: il bulgaro vanta come miglior risultato a Melbourne la semifinale del 2017, una delle tre che ha disputato negli Slam in carriera. Per chi vince, secondo turno contro il francese Benjamin Bonzi o il belga David Goffin, possibile terzo turno contro Jiri Lehecka, testa di serie numero 24, fresco di secondo titolo ATP in carriera a Brisbane.



