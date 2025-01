Accordo tra Erg e Engie per la fornitura di energia eolica

Erg, produttore indipendente di energia da fonti rinnovabili, e Engie hanno sottoscritto un contratto (Power Purchase Agreement) della durata di 5 anni per la fornitura di 44 Gwh/anno di energia prodotta da impianti eolici di Erg situati in Italia e non soggetti a regimi di incentivazione tariffaria.

"Questo nuovo accordo consolida la partnership con Engie, primario operatore energetico globale, con cui abbiamo già sottoscritto dei power purchase agreementin Uk e Francia. Si tratta di un altro importante accordo firmato in Italia nelle ultime settimane con primarie controparti internazionali a conferma della consolidata capacità di esecuzione di Erg", afferma Paolo Merli, amministratore delegato di Erg.



