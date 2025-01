Uomo trovato morto tra scogli, aveva ferita alla testa

E' uno straniero dall'apparente età di circa 30 anni l'uomo trovato morto in mare tra gli scogli a Ponte San Ludovico, a Ventimiglia, a pochi passi dalla frontiera con la Francia. Le cause della morte sono ancora da chiarire. Presenta una ferita alla testa che potrebbe anche essere stata provocata da una caduta. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con la guardia costiera, i carabinieri, la polizia e il medico legale. Il decesso risalirebbe a un paio di giorni fa. E' probabile che la procura disponga l'autopsia per risalire alle cause della morte. Non è infatti certo che si tratti di annegamento.



