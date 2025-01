Pio Esposito sbaglia un rigore, Spezia-J.Stabia finisce 1-1

Pareggio con rimpianto per lo Spezia nel primo impegno del 2025. La squadra di D'Angelo si fa fermare sull'1-1 dalla Juve Stabia al termine di un partita nervosa (tre espulsi sulle panchine e sei ammoniti) in cui Pio Esposito sbaglia un rigore potenzialmente decisivo. Aquilotti padroni del campo nel primo tempo grazie alla verve di Degli Innocenti ed Elia, che mettono palloni in area in serie senza trovare la deviazione decisiva da parte degli attaccanti, guardati a vista dalla difesa ospite con molte trattenute che muovono le proteste della panchina aquilotta. Il vantaggio si concretizza nel primo minuto di recupero grazie a un contropiede orchestrato da Degli Innocenti e Bandinelli, sul cui diagonale respinto da Thiam arriva Soleri per il tap in (46'). Il pareggio arriva al terzo minuto della ripresa in una delle rare conclusioni della Juve Stabia. Pallone a campanile dopo un calcio d'angolo e difesa ferma mentre Folino può toccare di testa comodamente (48').

Dieci minuti dopo l'arbitro Pezzuto decreta un calcio di rigore per un intervento di Pierobon, ma Pio Esposito centra la traversa dagli undici metri. Il risultato non cambia più. Per D'Angelo emergenza in vista della trasferta di Carrara: Di Serio, Wisniewski e Cassarta saranno squalificati.



