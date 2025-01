Metalmeccanici, scioperi a Leonardo e Mbda della Spezia

Due giornate di sciopero presso gli stabilimenti Leonardo (ex Oto Melara) e Mbda della Spezia a seguito della rottura del tavolo di trattativa di rinnovo del contratto collettivo nazionale Federmeccanica-Assistal. Lo annunciano le segreterie provinciali di Fim, Fiom e Uilm, che incroceranno le braccia per 4 ore lunedì 13 gennaio e mercoledì 15 gennaio. "Fondamentale continuare a manifestare con forza la ferma volontà di rivendicare un rinnovo contrattuale che le lavoratrici e i lavoratori metalmeccanici reputano doveroso, per aumentare salario, tutele, diritti e ridurre l'orario di lavoro", dichiarano i sindacati spezzini in una nota. "Si riavvii al più presto il confronto e inizi una vera trattativa, partendo dalla piattaforma rivendicativa Fim, Fiom e Uilm, votata da oltre il 98% delle metalmeccaniche e dei metalmeccanici di tutta Italia - chiedono le sigle -. Nello stesso giorno tutto il settore aerospazio e difesa, con Leonardo-Oto Melara e Mbda, sciopererà a livello nazionale. Un segnale forte deve arrivare dal più grande gruppo industriale del nostro Paese verso Federmeccanica e Assistal che hanno rifiutato di discutere le proposte avanzate. Verranno pertanto organizzati presidi permanenti agli ingressi degli stabilimenti presenti nel nostro territorio. Vogliamo il rinnovo del contratto nazionale di lavoro. Più salario, più diritti e tutele, meno orario di lavoro".



