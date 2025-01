Donna Scrittrice, nella terna Likmeta, Mastrocola, Romagnolo

L'11 gennaio, nella Sala Lignea della Biblioteca Berio, sono state proclamate le tre finaliste della 39/a edizione del Premio letterario nazionale per la Donna Scrittrice - il primo riconoscimento in Italia per la narrativa femminile - promosso dal Comune di Genova. Ad aggiudicarsi la finale sono state: Anita Likmeta, "Le favole del comunismo", Venezia, Marsilio, 2024; Paola Mastrocola, "Il Dio del Fuoco", Torino, Einaudi, 2024 e Raffaella Romagnolo, "Aggiustare l'universo", Milano, Mondadori, 2023. Lo ha deciso la giuria tecnica - presieduta da Elvio Guagnini e composta da Francesco De Nicola (vicepresidente), Maria Pia Ammirati, Simona Baldelli, Mario Baudino, Luigi Mascheroni, Ermanno Paccagnini, Mirella Serri, Camilla Tagliabue e Pier Antonio Zannoni (segretario coordinatore) - che ha anche assegnato i premi collaterali. Il premio Opera prima, riservato alle scrittrici esordienti, è andato Marta Aidala, "La strangera", Milano, Guanda 2024. La vincitrice del Premio speciale della giuria, destinato a un'opera di particolare valore culturale, è Sveva Casati Modignani, per "Lui, lei e il Paradiso", Milano, Sperling & Cupfer, 2024 I cinque libri sono stati selezionati tra le 87 opere in concorso, pubblicate per la prima volta dal 1° maggio 2023.

"Ospitiamo con onore il 39/a appuntamento di questo prestigioso Premio tutto al femminile, che mette in risalto la creatività e la capacità di raccontare delle donne - ha detto l'assessore alla Cultura Lorenza Rosso -. Tra l'altro si tratta di un concorso internazionale, che nel corso degli anni ha visto susseguirsi vittorie prestigiose tra scrittrice italiane e non.

Anche in questa edizione abbiamo riscontrato un gran numero di adesioni, quasi un centinaio: tutte le partecipanti hanno positivamente colpito la giuria per le proprie capacità di scrittura e coinvolgimento. Chiaro che poi verranno premiati in totale solo cinque volumi, tra primi tre posti e riconoscimenti speciali, ma il livello di questa manifestazione è sempre stato molto alto per tutte le partecipanti. Abbiamo grande curiosità per i verdetti, che saranno svelati a Palazzo Ducale l'8 marzo.

Questo premio non è solo un riconoscimento, ma un'occasione per riflettere sull'importanza della narrativa femminile e sul contributo che le donne hanno dato e continuano a dare alla cultura".

I volumi della terna finalista verranno letti dai 30 lettori della giuria popolare scelti dal Comune di Genova e, nel corso della cerimonia conclusiva prevista per sabato 8 marzo a Palazzo Ducale, verranno votati congiuntamente dalla giuria tecnica e da quella popolare, che proclameranno l'opera vincitrice della 39/a edizione del premio letterario per la Donna Scrittrice - Genova 2024/2025.



