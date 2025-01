Calcio: Genoa, domani contro il Parma con un Messias in più

L'ultima rifinitura ha confermato le buone indicazioni dei giorni scorsi: Junior Messias è pronto per il ritorno. Il giocatore brasiliano, fermo da inizio dicembre per un problema muscolare, è stato infatti convocato da Vieira per la gara di domani contro il Parma e potrebbe essere utilizzato a gara in corso.

In un momento che vede il tecnico francese dover fare i conti con le assenze in attacco di Ekuban e Vitinha è sicuramente una buona notizia che si somma al recupero anche del difensore Matturro. Non c'è invece Vogliacco che lunedì lascerà il Genoa per passare proprio al Parma.

La sfida di domani, Luigi Ferraris ore 12.30, segnerà anche l'esordio a Marassi del neo azionista di maggioranza l'imprenditore rumeno Dan Sucu che dopo aver seguito la squadra a Lecce avrà la possibilità di vederla davanti al proprio pubblico in un impianto praticamente esaurito, sono rimasti poche centinaia di tagliandi a disposizione.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA