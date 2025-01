Sanità, Liguria tra Regioni che acquista meno servizi da privato

La Liguria è tra le Regioni italiane che comprano meno prestazioni dalla sanità privata stanziando per gli acquisti dei servizi il 12,1% della spesa totale nel 2023. A rivelarlo la Ragioneria generale dello Stato secondo cui la Liguria nel 2014 stanziava il 12,4%, quindi un 0,3% in più.

La Liguria risulta quindi al sedicesimo posto nella classifica nazionale delle Regioni che puntano meno sul privato per erogare i servizi sanitari. In testa alla classifica delle Regioni che spendono di più per acquistare prestazioni da privato troviamo il Lazio con il 29,3% della spesa, segue il Molise con il 28,7% e la Lombardia con il 27,2%. Al quarto posto la Sicilia con il 23,9%. Sopra la media nazionale anche la Campania (23,3%) e la Puglia con il 22%. In fondo alla classifica la Valle d'Aosta con il 7,7% cui segue la Provincia Autonoma di Bolzano con il 9,9% e il Friuli Venezia Giulia con il 10,8%.



