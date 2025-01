Riparte il Teatro Sociale di Camogli, atteso anche Bollani

Sessantasette aperture di sipario in cinque mesi, oltre a 40 recite in tournée per "Pignasecca e Pignaverde". Questi i numeri del Teatro Sociale di Camogli per la nuova stagione di spettacoli che si aprirà sabato prossimo (ore 21) con un omaggio ai Pink Floyd per protrarsi fino a maggio. Questa mattina il cartellone è stato presentato in conferenza stampa dal presidente Maurizio Castagna e dal sovrintendente e direttore artistico Giuseppe Acquaviva. Due, sicuramente, gli appuntamenti da sottolineare: il concerto di Stefano Bollani (venerdì 21 marzo, ore 21), un vero evento per Camogli, e il ritorno per due recite (sabato 29 marzo, ore 21 e domenica 30 marzo, ore 17) di "Pignasecca e Pignaverde" nel teatro in cui lo spettacolo è nato.

Ampio spazio, quest'anno, sarà riservato alla prosa, con ben dodici titoli che vanno dal teatro di ricerca ("Quando noi morti ci risvegliamo", di Henrik Ibsen, 18 gennaio), alle versioni dei classici rivisitate con arguzia e ironia tutte moderne ("Pirandello Pulp" di Edoardo Erba, con Massimo Dapporto e Fabio Troiano, 1° febbraio), alla presenza di attori di solida preparazione teatrale: basta ricordare Giuseppe Pambieri, protagonista di "L'infinito Giacomo. Vizi e virtù di Giacomo Leopardi", di Giuseppe Argirò (12 aprile). Una delle iniziative del Teatro Sociale di Camogli più apprezzate dal pubblico nelle scorse stagioni è sicuramente l'"Aperitivo a Teatro", che, al venerdì con inizio alle 19.30, permette di assistere allo spettacolo sorseggiando un aperitivo negli splendidi Palchi del "Sociale". Il ciclo è confermato anche per il periodo gennaio-maggio, alternando cabarettisti e comici e musica di vario genere. La musica classica sarà principalmente la protagonista dei Concerti Aperitivo della domenica mattina alle ore 12.

Quattrodici appuntamenti, preceduti da un aperitivo nel Foyer, con un programma molto articolato, che vede due presenze in residence quali l'Orchestra Paganini diretta da Vittorio Marchese (23 febbraio, 16 marzo, 19 aprile) e il Duo Max Planck (9 febbraio, 9 marzo, 6 e 27 aprile); inoltre il ritorno del pianista Andrea Bacchetti (23 marzo) e l'ormai consolidata collaborazione con il Gruppo Promozione Musicale e una delle sue figure di riferimento, il pianista Dario Bonuccelli impegnato con diverse formazioni strumentali (19 gennaio, 2 e 16 febbraio). Tre i titoli di danza presenti nel nuovo cartellone si segnalano infine "Minotauro"(6 aprile), e "Stabat Passio", in programma il Giovedì Santo, con la compagnia Točnadanza di Venezia (17 aprile).



