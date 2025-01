Piciocchi, 'non risulta procedura sospensione Ordine avvocati'

"Non mi risulta che sia stata aperta alcuna procedura di sospensione da parte dell'Ordine degli avvocati con cui sono in rapporto costante". Lo dichiara il vicesindaco reggente facente funzioni di sindaco a Genova e probabile candidato del centrodestra alle elezioni comunali Pietro Piciocchi commentando la decisione del consiglio dell'Ordine degli avvocati di Genova di convocarlo per valutare l'avvio dell'iter della sospensione dall'albo professionale.

"L'approfondimento è più che legittimo e condivisibile sull'applicazione della norma - commenta Piciocchi - per estensione interpretativa al vicesindaco reggente facente funzioni di sindaco, in attesa di nuove elezioni: mi atterrò scrupolosamente alle indicazioni del mio Ordine, una volta che mi saranno comunicate".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA