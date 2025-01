Per Gdf famiglia evade quasi 4 milioni a Genova, tre arresti

La guardia di finanza di Genova ha arrestato tre persone, due in carcere e una ai domiciliari, mentre una quarta persona è stata sottoposta all'obbligo di dimora, con l'accusa di associazione a delinquere finalizzata alla sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, coordinati dal pm Giancarlo Vona, i quattro, tutti componenti di un nucleo familiare e gestori di un negozio 'compra oro', avrebbero messo in piedi l'associazione per frodare il fisco.

Le indagini sono partite da controlli antiriciclaggio. I quattro, secondo l'accusa, avrebbero fatto una serie di trasferimenti simulati e atti fraudolenti su beni del padre e del figlio, gravati da debiti con l'Erario per un ammontare complessivo per imposte sui redditi e sull'Iva pari ad oltre 3.800.000 euro, in modo da rendere inefficace la procedura di riscossione. Il tutto sarebbe andato avanti dal 2009 fino a ottobre 2024. Nello specifico padre e figlio avrebbero spostato soldi (circa 400 mila euro) e beni intestandoli fittiziamente alla moglie e alla figlia. Nessuno dei componenti del nucleo familiare risulta aver presentato dichiarazioni dei redditi da molti anni, nonostante un patrimonio immobiliare di valore di circa 3 milioni. Ancora, la attività fraudolenta ai danni del fisco, secondo l'accusa, è stata fatta anche attraverso il trasferimento fittizio della residenza all'estero, nonché attraverso la costituzione di un "trust" di diritto italiano. Il giudice ha disposto il sequestro preventivo di 400 mila euro, due auto, cinque immobili e quote di società compro oro.



