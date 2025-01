Ordine avvocati Genova valuta sospensione Piciocchi

Il consiglio dell'ordine degli avvocati di Genova ha deciso di convocare Pietro Piciocchi, il candidato sindaco del centro destra e attuale primo cittadino facente funzioni dopo l'elezione a governatore di Marco Bucci, per valutare l'avvio dell'iter della sospensione dall'albo professionale.

Piciocchi, noto avvocato amministrativista e tributarista, avrebbe dovuto sospendersi dall'ordine in base all'articolo 20 della legge professionale che prevede una serie di cariche politiche incompatibili con la professione forense tra cui i sindaci di città superiori a 500 mila abitanti.

Dopo la pubblicazione di alcuni articoli sui giornali della vicenda, il consiglio dell'ordine ha affrontato la questione e dopo una riunione ha deciso di avviare la procedura per la sospensione. C'è anche un'altra questione: il candidato ha una serie di incarichi pubblici. Tra quelli dichiarati nel 2022 ci sono: Regione Liguria, Azienda sanitaria Regione Liguria e Ospedale San Martino. Alcuni di questi incarichi sono stati affidati in qualità di avvocato. E dunque, con la sospensione, dovrebbero essere revocati.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA