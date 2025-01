Camion a fuoco in A10, tratto chiuso e 7 km di coda

Tratto chiuso e traffico bloccato lungo l'autostrada A10 Genova-Ventimiglia tra il bivio per la A26 Genova-Gravellona Toce e Arenzano in direzione Ventimiglia a causa dell'incendio di un camion che trasportava materiale cartaceo. Alle 19:40 circa è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Genova Pra' e Arenzano verso Savona. Al momento si registrano sette chilometri di coda in aumento. Lo segnala Autostrade per l'Italia. Si registrano inoltre 3 km di coda in corrispondenza dell’uscita obbligatoria a Genova Pra'.

Agli utenti in transito verso Savona, dopo l’uscita obbligatoria a Genova Prà, si consiglia di percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in A10 a Arenzano. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia, i vigili del fuoco e la polizia stradale.



