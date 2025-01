Calcio: Spezia, D'Angelo 'pensiamo solo a dare il massimo'

Occasione per consolidare il terzo posto in classifica per lo Spezia alla prima partita del 2025.

Domenica arriva la Juve Stabia, matricola terribile reduce da una metà campionato oltre le aspettative. Proprio come la squadra di Luca D'Angelo, partita per salvarsi e oggi unica in grado di impensierire il duo di testa Sassuolo e Pisa.

"Dobbiamo cercare di giocare al massimo ogni partita senza fare calcoli su quanti punti dobbiamo recuperare noi o quanti ce ne devono recuperare. Si perdono solo energie a pensarci", dice il tecnico in conferenza stampa. Concetto ribadito anche in ottica calciomercato, che non porterà rivoluzioni. "Abbiamo costruito la squadra in base alla qualità delle punte: ne abbiamo due d'area, Pio e Colak, due di raccordo come Soleri e Falcinelli e uno di profondità come Giuseppe. Un'altra servirebbe a poco. Noi siamo fortissimi se i nostri attaccanti si sacrificano nella parte di pressione in avanti".

Esordio in panchina per Chichizola, portiere arrivato dal Parma in settimana per sostituire l'infortunato Sarr.



