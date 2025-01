Calcio: Spezia, 'club deluso per Carrara vietata ai tifosi'

Il prefetto di Massa Carrara vieta la trasferta ai tifosi dello Spezia in occasione di Carrarese-Spezia del 19 gennaio prossimo scatenando le proteste del club ligure. "In merito alla decisione di vietare la vendita dei tagliandi per la sfida Spezia-Carrarese a tutti i tifosi residenti nella provincia della Spezia, il club si dichiara fortemente deluso, sentimento acuito dal fatto che si tratta della seconda trasferta, dopo quella di Genova, in cui si vieta ai tifosi spezzini di seguire la propria squadra", recita una nota dello Spezia Calcio.

All'andata ai tifosi apuani, a parti invertite, fu garantita la presenza sugli spalti. Lo stadio dei Marmi di Carrara, che ospita in questa stagione la serie B per la prima volta, è da settimane oggetto di lavori per adeguarlo agli standard del campionato cadetto ma fino a oggi il settore ospiti era sempre stato aperto. "Prima di offrire qualsiasi tipo di dichiarazione, il club intende muoversi presso le sedi opportune per comprendere al meglio la situazione", annuncia lo Spezia.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA