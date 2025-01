Brunori Sas, 'narro la rigenerazione e torno debuttante'

Sarà 'L'albero delle noci' il titolo del nuovo album di Brunori Sas, che prenderà il titolo dal brano scelto dal cantautore per la sua partecipazione al 75/o Festival di Sanremo, per la sua prima volta in gara sul palco dell'Ariston. A dare la direzione al nuovo album ha contribuito anche il sodalizio artistico con Riccardo Sinigallia, che ha prodotto l'intero disco al fianco di Dario. "Abbiamo fatto un lavoro dedicato a sfrondare i rami secchi - ha commentato Brunori - e a rimuovere il superfluo. Le canzoni per l'album sono uscite in realtà nell'ultimo anno, ma già prima ero contento perché è stata un'esperienza incredibile". L'album, in uscita il 14 febbraio per Island Records, segnerà il ritorno sulla scena (discografica) di Brunori a cinque anni di distanza dal precedente lavoro da studio 'Cip!' e avrà una scaletta composta da dieci tracce, da 'La vita com'è', brano che ha impreziosito la colonna sonora del film 'Il più bel secolo della mia vita', passando dai singoli 'La ghigliottina' e 'Il morso di Tyson', pubblicati negli ultimi mesi.

"Ho cercato un tipo di racconto che potesse piacere anche a miei nipoti che ascoltano la trap - ha spiegato ancora Brunori - per un album che vuole trasmettere un tema di rigenerazione ma non rivoluzione, perché non sarebbe nelle mie corde. Abbiamo fatto tanti esperimenti e qualcosa è finito nel disco, perché alcuni vestiti mi stavano bene. E' un inno ai moderati ma nel modo più estremo possibile".

Quanto a Sanremo, "sarà una sfida perché torno ad essere un debuttante. Faccio il tifo per Lucio Corsi perché è realmente un poeta". Sul fronte dei live, il nuovo album sarà il protagonista di un tour composto da otto date in programma a marzo nei palasport di Vigevano, Firenze, Roma, Torino, Napoli, Bologna e una doppia data di Milano. Dopo i palasport, 'Brunori Sas Live Con Orchestra', approderà invece per la prima volta al Circo Massimo di Roma, il 18 giugno 2025.



