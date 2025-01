Stop ai treni su Ventimiglia-Cuneo per rischio frana in Francia

Un nuovo stop al ai treni sulla Ventimiglia-Cuneo, dopo quelli delle scorse settimane, si registra oggi tra le stazioni di Fontan Saorge e Breil sur Roya, per verifiche tecniche in territorio francese, a causa di un movimento franoso. Dalle 10, infatti, la circolazione è sospesa e i convogli regionali possono subire ritardi o limitazioni di percorso. La linea, che collega la costa ligure di Ponente alla provincia di Cuneo, passando per la Francia, è molto utilizzata, soprattutto in inverno, dai tanti imperiesi che posseggono una seconda casa a Limone o che si recano nelle stazioni sciistiche del suo comprensorio. A fine novembre, il traffico era stato interrotto per un guasto all'altezza di Airole, località che pur trovandosi sul versante italiano della val Roya, dipende dalle ferrovie francesi. L'11 novembre scorso, invece si era verificato un ulteriore stop della circolazione per uno sciopero del personale delle ferrovie transalpine.



