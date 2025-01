Spinelli si dichiara vittima di Toti, 'fu concussione criptica'

L'imprenditore portuale Aldo Spinelli sostiene di essere stato vittima di 'concussione criptica' da parte dall'ex governatore Giovanni Toti". E' quanto emerge nel ricorso che i legali di Spinelli, gli avvocati Andrea Vernazza e Alessandro Vaccaro, hanno depositato nei giorni scorsi in Cassazione per impugnare il patteggiamento a tre anni e tre mesi. In pratica per i difensori, l'anziano imprenditore è stato "vittima" dell'ex governatore ma anche dell'allora presidente dell'Autorità portuale Paolo Emilio Signorini. Nella concussione criptica, si legge nel ricorso, "il timore del pubblico potere può manifestarsi tramite attività di "induzione", mediante la quale il pubblico ufficiale fa comprendere in modo "suadente" (e, quindi, assai meno esplicito) alla "vittima" che il suo comportamento, ove accondiscendente a proposte corruttive, potrà per lui comportare un vantaggio in danno della pubblica amministrazione".

Si tratta, continuano gli avvocati, "della forma più insidiosa di condotta di un pubblico ufficiale" perché il pubblico ufficiale "non si rapporta con il privato con il quale viene a intrattenere rapporti in termini "autoritativi" ma instaura un rapporto all'apparenza amichevole finalizzato, comunque, a conseguire indebiti vantaggi in virtù del proprio ruolo".

La Cassazione dovrà decidere se dichiarare ammissibile il ricorso o meno. Se dovesse respingerlo allora Spinelli dovrà andare davanti al tribunale della Sorveglianza per chiedere la messa alla prova.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA