Sanità, Falco nominato commissario per nuovo ospedale Taggia

"Il dottor Silvio Falco, ex direttore dell'Asl 1, sarà il nuovo commissario per l'ospedale di Taggia". Ad annunciarlo l'assessore all'edilizia ospedaliera Giampedrone. "Posso dire che ha già accettato l'incarico. Con il perfezionamento di questa nomina chiudiamo il pacchetto dei commissari al netto del nuovo plesso del Gaslini che seguiamo con una struttura separata".

L'assessore Giampedrone ha poi fatto il punto sugli altri ospedali in costruzione in Liguria. "Per quanto riguarda il Galliera ci sono alcuni temi da risolvere a partire dai ricorsi passando per il riconoscimento di status giuridico come ente pubblico ma è fondamentale riuscire a far partire il progetto.

Il Santa Corona è invece il più avanti di tutti al netto del Gaslini i cui lavori proseguono e posso dire che metteremo un'altra prima pietra il 31 gennaio. Per quanto riguarda l'ospedale di Taggia il neo commissario si occuperà del tema degli espropri mentre per gli Erzelli Gratarola ha iniziato le valutazioni in questi giorni ed è l'unico per il quale non abbiamo una proiezione sulla partenza della gara. Il Felettino invece ha visto in questa settimana una forte implementazione dei lavori".



