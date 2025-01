Ponte Morandi: Castellucci parlerà per una udienza intera

L'ex amministratore delegato di Autostrade Giovanni Castellucci rilascerà spontanee dichiarazioni e lo farà per una udienza intera. E' quanto emerso nel corso del processo per il crollo del ponte Morandi (14 agosto 2018, 43 vittime) ripreso oggi dopo una pausa. Non è ancora stata fissata la data per le dichiarazioni spontanee dell'ex top manager. Oltre a Castellucci parleranno altre 13 persone: chi solo per 15 minuti, chi per mezza giornata.

La prossima udienza è prevista per l'11 febbraio quando verranno sentiti i periti che esporranno le conclusioni del supplemento di perizia disposto dai giudici. Secondo gli esperti andavano fatte "ispezioni visive con scassi locali" che avrebbero rilevato "le difformità dal progetto originario".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA