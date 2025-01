Liguria annuncia stop aumento tariffe treni nella regione

L'aumento delle tariffe di Trenitalia per la Liguria per il 2025 è stato sospeso. Ad annunciarlo l'assessore ai trasporti Marco Scajola dopo la giunta odierna. "Abbiamo deliberato, formalizzando così la nota del 30 dicembre, lo stop all'aumento delle tariffe a partire dal 1 gennaio 2025 e questo prevede anche un rimborso pro quota per tutti quei cittadini che hanno già sottoscritto l'abbonamento o comprato biglietti al prezzo maggiorato del 2,5%. Per il 2025 non ci sarà dunque alcun aumento per chi utilizza il treno in Liguria. I cittadini potranno ottenere il rimborso facendo riferimento direttamente a Trenitalia".

A spiegare le motivazioni del blocco degli aumenti è lo stesso Scajola con il presidente della Regione Bucci: "Il servizio al momento non è all'altezza delle esigenze del territorio, ci sono troppi disagi e troppi disservizi mal gestiti ed anche con i veicoli sostitutivi non si è all'altezza.

Proprio per questo motivo stiamo ragionando sulle penalità da chiedere a Trenitalia per tutti questi disagi e in previsione anche dei disagi che seguiranno i lavori infrastrutturali nel 2025". E proprio per i lavori previsti quest'anno è stato annunciato un incontro a fine mese che vedrà al tavolo il presidente Bucci, l'ad di Rfi e l'ad di Trenitalia oltre al viceministro Rixi per fare il punto sui cantieri che nel periodo estivo interesseranno Genova. "Ci saranno dei cantieri importanti e fondamentali in Lombardia e noi dobbiamo sapere per tempo quale alternative ci saranno per i nostri viaggiatori e per i turisti" ha concluso l'assessore Scajola.



