Il Riff omaggia Bertolucci, Golino ospite d'eccezione

Il Riviera International Film Festival, la cui nona edizione si terrà a Sestri Levante dal 6 all'11 maggio 2025, annuncia la prima edizione di "Bertolucci (R)Evolution", una retrospettiva sul grande maestro del cinema realizzata in collaborazione con la Fondazione Bernardo Bertolucci. A presentarla, l'attrice vincitrice di tre David di Donatello e quattro Nastri d'Argento, e per ben due volte premiata con la Coppa Volpi come migliore attrice al Festival di Venezia, Valeria Golino.

Il legame tra il regista due volte premio Oscar e il Riviera Film Festival avrà durata triennale: fino al 2027, infatti, in ciascuna edizione della rassegna saranno presentati tre film rappresentativi delle altrettante fasi in cui si articola la carriera di Bertolucci (1960-1980, 1980-2000, 2000-2018), sotto la moderazione del giornalista Mattia Carzaniga e la conduzione di un ospite d'eccezione quale, appunto, Valeria Golino per l'edizione 2025.

I primi tre film selezionati per la rassegna saranno "Il Conformista", "Ultimo Tango a Parigi" e "La Luna".

Questa sinergia certifica la crescita del Riff, evento non-profit nato nel 2017 per promuovere il cinema indipendente valorizzando il lavoro dei più promettenti registi under 35 e accreditatosi, ormai, tra le rassegne emergenti a livello internazionale non solo per il cinema ma anche per gli eventi industry, le masterclass e i panel sulle grandi serie tv. Un successo reso possibile dalla qualità dei film in concorso e dal livello degli ospiti tra i quali, solo per restare all'ultima edizione, si ricordano i nomi di Susan Sarandon, Andrew Dominik e dei premi Oscar Pietro Scalia e Eva Orner tra gli altri.

"Siamo onorati di ospitare la Fondazione Bernardo Bertolucci in esclusiva per i prossimi tre anni - dichiara Stefano Gallini Durante, presidente del Riviera International Film Festival - Bernando Bertolucci è uno dei più grandi registi di tutti i tempi e la presenza di Valeria Golino ci entusiasma: una grande attrice, un'artista coraggiosa sempre alla ricerca di nuove sfide, una mente libera e consapevole del nostro tempo. Per l'edizione 2025 avremo come sempre un programma artistico molto elevato sotto il profilo culturale e educativo. In soli otto anni il Riviera International Film Festival è diventato un punto di riferimento per il cinema indipendente nazionale e internazionale, con contenuti che hanno aggiunto valore al territorio che con il Riff ha riscoperto la bellezza e il potere ispiratore del cinema".

Anche la Fondazione Bernardo Bertolucci "è entusiasta di iniziare una partnership triennale con il Riff perché l'attenzione per le nuove generazioni, che è il fulcro di questo Festival, è la stessa che anima la Fondazione che si propone di far conoscere, in particolar modo ai giovani, il lavoro e la poetica di Bertolucci" dichiara Valentina Ricciardelli, presidente della Fondazione Bernardo Bertolucci. "Ma la nostra finalità più importante - aggiunge - è quella di trasmettere ai cineasti emergenti e a tutti i ragazzi uno degli insegnamenti più importanti e potenti del regista: non smettere di osare, di essere anticonformisti e di sognare perché è nei sogni che si trovano la forza, il coraggio e la speranza per costruire il proprio futuro".

La Fondazione Bernardo Bertolucci è stata creata per volere testamentario da Clare Peploe, regista, sceneggiatrice e moglie di Bernardo Bertolucci scomparsa nel giugno 2021, che ha designato Valentina Ricciardelli, cugina del maestro, come presidente. Le sue finalità sono quelle di divulgare la poetica di Bertolucci con retrospettive, studi, spettacoli, pubblicazioni e mostre, con un'attenzione particolare alle nuove generazioni. Saranno dunque dedicati premi e borse di studio a giovani registi e cineasti emergenti internazionali. La sede della FBB è a Parma, città natale di Bertolucci, dove, dopo che sarà terminata la digitalizzazione da parte della Cineteca di Bologna, verrà conservato il suo archivio insieme a quelli del padre Attilio, uno dei più grandi poeti del '900, e del fratello Giuseppe, intellettuale, regista e sceneggiatore. Il comitato scientifico è composto da quattro importanti professionisti del mondo del cinema, amici di Bertolucci: il produttore Jeremy Thomas, il montatore Pietro Scalia e i registi Marco Tullio Giordana e Luca Guadagnino.



