Fugge su scooter rubato e si schianta a Savona, denunciato

A bordo di uno motorino rubato è scappato alla vista della polizia effettuando manovre pericolose a velocità sostenuta tra le auto in coda, ma ha perso il controllo del mezzo schiantandosi contro alcune auto. È quanto accaduto nel centro di Savona dove i poliziotti delle volanti hanno denunciato un minorenne con l'accusa di ricettazione di uno scooter rubato e resistenza a pubblico ufficiale. Gli agenti lo hanno raggiunto verificando subito le sue condizioni di salute e accertando che il ragazzo non riportava lesioni e rifiutava addirittura il soccorso medico.

Le volanti sono intervenute nei pressi di via Paleocapa notando il giovane a bordo di uno scooter che procedeva a velocità sostenuta, alla vista della pattuglia il ragazzo ha tentato di dileguarsi accelerando ulteriormente e mettendo in pericolo pedoni e automobilisti. Dopo una breve fuga per le vie cittadine il minorenne ha perso il controllo del mezzo nei pressi di piazza Mameli urtando alcuni veicoli.

I successivi accertamenti hanno permesso di stabilire che lo scooter era stato rubato durante la notte precedente e che il giovane era privo di patente di guida. Sul posto è intervenuta anche una pattuglia della polizia stradale per la rilevazione del sinistro e la gestione delle auto danneggiate.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA