Donna si uccide, procura indaga per istigazione al suicidio

La procura di Genova ha aperto un fascicolo per istigazione al suicidio per la vicenda della donna morta due giorni fa lanciandosi dal quarto piano per paura di perdere l'affidamento dei quattro figli. L'inchiesta è a carico di ignoti. In questo modo si potrà procedere all'autopsia. Nelle prossime ore gli investigatori della squadra mobile sentiranno la sorella della vittima, che si era lanciata anche lei subito dopo. La donna è ricoverata all'ospedale San Martino e le sue condizioni sono in via di miglioramento.



