Crolla il tetto di un rudere ad Albenga, abitazioni isolate

SAN FEDELE-LUSIGNANO, 09 GEN - Il tetto di un rudere è crollato parzialmente sulla strada nella notte in via della Costa nella frazione di San Fedele nel Comune di Albenga (Savona) lasciando isolate dalla viabilità alcune abitazioni.

Non si registrano feriti né mezzi coinvolti. Sono intervenuti sul posto i vigili del fuoco, i tecnici del Comune e la polizia locale ingauna. La strada è stata chiusa al traffico ed è stato autorizzato solamente il transito dei pedoni. I vigili del fuoco stanno valutando la stabilità dell'immobile per riaprire la strada.



