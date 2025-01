Crociere, a Rotterdam la cruise week europea 2025

Sarà Rotterdam ad ospitare la seconda edizione della Clia cruise week, la settimana europea della crociera, che l'anno scorso aveva debuttato a Genova.

Organizzata da Clia, l'associazione internazionale delle compagnie crocieristiche, in collaborazione con il Comune e il porto della città olandese, si svolgerà dal 12 al 14 marzo e vedrà riuniti tutti i vertici delle compagnie, istituzioni e governi, autorità internazionali, rappresentanti di porti e destinazioni, fornitori, esperti del settore e leader della cantieristica navale. Le iscrizioni si sono aperte oggi e la formula sarà quella già collaudata nel capoluogo ligure: da un lato incontri istituzionali sulla crocieristica e il settore marittimo con l?european summit e dall'altro uno spazio fieristico dedicato ai fornitori. In più è prevista una piattaforma per mettere in contatto diretto gli espositori con i responsabili acquisti delle compagnie con appuntamenti programmati e sessioni promozionali. "L'Europa è leader nello sviluppo delle tecnologie marittime e le compagnie stanno facendo enormi investimenti per un futuro con carburanti a basse o zero emissioni di carbonio. Con il suo porto e la sua tradizione Rotterdam è sede giusta per la Cruise week Europe 2025, durante la quale discuteremo con partner e stakeholders del nostro futuro, condivideremo le innovazioni e concorderemo un percorso da seguire" dice Jason Liberty, Clia chairman e ceo di Royal Caribbean.



