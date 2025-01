A Imperia una navetta pubblica a guida autonoma con 15 posti

È stato consegnato, stamani, a Imperia il primo mezzo a guida autonoma che farà parte della nuova infrastruttura di trasporto pubblico locale ecologico, che integrerà e amplierà il progetto della pista ciclabile, con l'obiettivo di snellire il traffico veicolare e di favorire una rigenerazione urbana e sociale di tutta la città. Il progetto ha ottenuto un finanziamento di 5 milioni con fondi Pnrr. La nuova rete, in corso di realizzazione sull'ex tracciato ferroviario, correrà accanto alla pista ciclopedonale in fase di ultimazione, creando un nuovo asse viario che attraverserà la città da levante a ponente, in meno di dieci minuti, fermate comprese.

L'obiettivo è di predisporre un servizio con un'alta frequenza di passaggi, in modo continuo, a distanza di pochi minuti. Sono previste fermate in diversi punti del territorio comunale, in modo che l'utilizzo della navetta possa risultare attrattivo e accessibile a una larga parte dell'utenza. I mezzi, elettrici raggiungeranno una velocità massima di 25 chilometri orari e potranno ospitare circa quindici persone per corsa.

"Questo progetto, assolutamente innovativo a livello nazionale, comincia a prendere forma con la consegna del primo mezzo - commenta il sindaco di Imperia Claudio Scajola, che oggi ha svolto un sopralluogo all'arrivo del mezzo insieme all'assessore delegato al progetto Gianmarco Oneglio -. Siamo convinti che questo nuovo sistema di trasporto pubblico si concili alla perfezione con le caratteristiche dell'Imperia di domani: una città che cresce, attenta all'ambiente, alla qualità della vita e all'offerta turistica". La nuova mobilità sarà presentata in dettaglio nei prossimi mesi quando arriveranno anche altri due mezzi. In primavera prenderà avvio la fase di sperimentazione, propedeutica alla successiva entrata in funzione del servizio.



