Università, a Genova nuova laurea internazionale sul restauro

L'Università di Genova parteciperà a un nuovo corso di laurea internazionale sulle scienze della conservazione e del restauro. Lo prevede il progetto 'Cores - conservation and restoration sciences', finanziato dall'Agenzia europea Erasmus Mundus con l'obiettivo di creare un innovativo programma di laurea magistrale internazionale nel campo delle scienze applicate alla conservazione e al restauro dei beni culturali.

Il progetto nasce dall'esigenza di formare una nuova generazione di professionisti con una solida preparazione multidisciplinare, capaci di acquisire competenze trasversali che integrino discipline scientifiche, tecnologiche e umanistiche.

Il 10 gennaio nel capoluogo ligure si riuniranno i rappresentanti delle sei Università partner coinvolte nel progetto: Università di Genova, Université Bordeaux Montaigne, Universidad de Sevilla, Univerzitet Crne Gore, Universität Münster e Université Côte d'Azur.

Il progetto 'Cores' offrirà l'opportunità di studiare in tre diverse sedi accademiche: Genova, Siviglia e Bordeaux. Qui gli studenti e le studentesse potranno seguire corsi, workshop, seminari, approfondimenti e, infine, sviluppare la propria tesi di laurea presso università partner (Cote d'Azur, Munster, Crne Gore Montenegro), istituti di ricerca, enti e musei associati.

"Il kick-off meeting rappresenta il primo passo di un'importante collaborazione internazionale, destinata a formare professionisti altamente qualificati nel campo della conservazione e del restauro, favorendo la mobilità accademica e l'integrazione di competenze avanzate in un settore cruciale per la tutela del patrimonio culturale mondiale", rimarca l'Ateneo genovese.

"La nostra missione è offrire a tutti coloro che vogliano investire le proprie competenze in questo settore la possibilità di farlo al più alto livello possibile con collaborazioni di respiro internazionale", afferma il docente UniGe di Metallurgia e coordinatore del progetto Paolo Piccardo. "Il Cores rappresenta la naturale evoluzione del nostro corso di laurea magistrale e corona il costante impegno del corpo docente di offrire una formazione seria e un contributo consistente alla conservazione del patrimonio culturale italiano e internazionale", commenta il docente UniGe di Georisorse minerarie e applicazioni mineralogico-petrografiche per l'ambiente e per i beni culturali e coordinatore del corso di laurea magistrale in Metodologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali Pietro Marescotti.



