Superbonus, 2,5 miliardi di detrazioni maturate in Liguria

Sono 8.349 gli edifici ristrutturati con il superbonus 110% in Liguria per un investimento complessivo di 2 miliardi e 483 milioni, al 30 novembre 2024 il 98,3% dei lavori previsti risulta realizzato, il totale degli investimenti per lavori conclusi ammessi a detrazione è di 2 miliardi e 290 milioni, mentre le detrazioni maturate per i lavori conclusi ammontano a 2 miliardi e mezzo.

Sono i dati emersi dall'ultimo report aggiornato dell'Enea, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile, sulla misura di incentivazione edilizia introdotta nel 2020 e terminata almeno per i principali beneficiari nel 2023.

I condomini che hanno beneficiato del superbonus 110% in Liguria sono stati 3.245, gli edifici unifamiliari 3.549 e le unità immobiliari funzionalmente indipendenti 1.555.

L'investimento medio per i condomini è stato di 597.259 euro, per gli edifici unifamiliari di 113.500 euro, e per le unità immobiliari funzionalmente indipendenti di 91.387 euro.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA