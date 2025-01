Sanremo, Serena Rossi 'io no so nulla, giuro'

Nega, anzi giura di non sapere nulla, di nulla su un suo coinvolgimento anche solo per una serata al Festival di Sanremo. Le voci sulla possibile co-conduzione di Serena Rossi alla prossima edizione del Festival di Sanremo al fianco di Carlo Conti si fanno sempre più insistenti ma l'attrice sostiene di non aver ricevuto nessuna chiamata: ''Io non ne so niente, giuro. Se dovessi essere la co-conduttrice di Sanremo, sarei la donna, la fan e l'artista più felice del mondo'', ha affermato l'attrice interpellata alla conferenza stampa della terza stagione di 'Mina Settembre 3', dal 12 gennaio in prima serata su Rai 1 per sei prime serate. Nel cast anche Giuseppe Zeno e Marisa Laurito



Riproduzione riservata © Copyright ANSA