Logistica, missione commerciale del porto di Genova in Vietnam

Il porto di Genova si proietta sulla scena internazionale con una missione commerciale in Vietnam che vede protagonisti Spediporto, il Comune di Genova e l'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale.

L'iniziativa segna un ulteriore passo nel percorso di consolidamento delle relazioni internazionali con mercati emergenti, strategici per il futuro economico della Liguria, coinvolgendo le realtà portuali di Genova, Savona e La Spezia.

Dopo le missioni a Hong Kong e nella Greater Bay Area cinese, la delegazione genovese si prepara a un nuovo tour in Vietnam con incontri chiave a Ho Chi Minh City e Danang. L'obiettivo è instaurare collaborazioni con importanti delegazioni imprenditoriali e istituzionali vietnamite, favorendo scambi commerciali e progetti congiunti nei settori della logistica, dell'innovazione e dello sviluppo sostenibile.

"Il Vietnam è un Paese poco conosciuto ma in forte espansione, sostenuto dalla crescita dell'e-commerce, dei distretti industriali e tecnologici e delle Zone Economiche Speciali (ZES). Riteniamo che questa sia un'opportunità unica per creare nuove sinergie e ampliare le opportunità per le nostre imprese", dichiara il presidente di Spediporto Andrea Giachero. "Avremo l'opportunità di incontrare i colleghi della Vietnam Logistics Business Association (VLA), in particolare il presidente Paul Khoa e una delegazione di imprenditori locali - spiega il direttore generale di Spediporto Giampaolo Botta -. Ci concentreremo su temi strategici come il cargo aereo e le ZES.

Il nostro obiettivo è quello di creare collaborazioni tra Spediporto, il Genoa Airport System, che gestisce da circa un anno i magazzini dell'aeroporto di Genova e le realtà vietnamite legate all'e-commerce, un settore in forte espansione".



