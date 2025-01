Inchiesta autostrade: iniziato processo a Castellucci e altri 45

E' iniziato il processo sulla gestione della rete autostradale ligure nato dopo il crollo del ponte Morandi (14 agosto 2018, 43 vittime). Sono 46 le persone imputate, tra le quali l'ex amministratore delegato di Aspi Giovanni Castellucci. Le accuse, a vario titolo, sono di falso, frode, crollo colposo, attentato alla sicurezza dei trasporti e riguardavano i report ammorbiditi sullo stato dei viadotti, le barriere antirumore pericolose e le gallerie non a norma. La prima udienza è durata meno di un'ora. La prossima è prevista il 13 marzo per la discussione sulla costituzione delle parti civili.

All'udienza di oggi, iniziata con qualche difficoltà per la App per il processo penale telematico, hanno chiesto di costituirsi parte civile Assoutenti (avvocato Cesareo), Uil Liguria, Adoc, Cna Liguria e una azienda di trasporti (tutti assistiti dall'avvocato Golda) e il Comitato in ricordo delle vittime del ponte Morandi (avvocato Caruso).



