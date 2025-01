Tenta evasione saltando muro carcere e su camion spazzatura

Un detenuto di origini magrebine, ristretto in terza sezione piano terra del carcere di Genova Marassi durante l'ora d'aria è riuscito a saltare il muro di cinta ed è saltato sul camion della spazzatura che passava sotto la casa circondariale. E' stato preso solo per l'immediato intervento della Polizia penitenziaria. Lo rende noto Fabio Pagani, segretario della UilPa Polizia Penitenziaria.

"La situazione complessiva nelle prigioni è da tempo fuori controllo e, ciò che è peggio, si aggrava giorno per giorno.

Sono ormai 16mila i detenuti oltre la capienza massima, mentre mancano oltre 18mila unità alla Polizia penitenziaria. Anche a Marassi, su 535 posti, sono ammassati 696 reclusi che vengono gestiti da appena 330 agenti , con una conduzione direttore e comandante alquanto approssimativa (rispettivamente in precedenza direttore di Biella e comandante di Imperia ), che continuano ad allocare detenuti pericolosi in sezioni non "idonee" spiega il segretario della UilPa.

"Servono subito misure deflative della densità detentiva, vanno potenziati gli organici della Polizia penitenziaria, necessita garantire l'assistenza sanitaria e vanno avviate riforme complessive. In assenza di tutto ciò, nostro malgrado, il 2025 rischierà di essere peggiore del 2024 , - conclude PAGANI



Riproduzione riservata © Copyright ANSA