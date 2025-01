Scajola, 'stop all'aumento delle tariffe dei treni in Liguria'

"L'aumento del 2,5% dei biglietti dei treni in Liguria è sospeso per il 2025, i clienti che hanno pagato saranno rimborsati". Lo ribadisce l'assessore ai Trasporti della Regione Liguria Marco Scajola in Consiglio regionale rispondendo a un'interrogazione dei consiglieri di Alleanza Verdi e Sinistra Selena Candia e Jan Casella.

Dal primo gennaio 2025 sono scattati i rincari dei biglietti ferroviari in Liguria. I consiglieri regionali di Avs hanno sollevato dubbi su "un sistema tariffario già tra i più cari in Italia, chiedendo una revisione del contratto di servizio con Trenitalia" ricordando "i disagi per i pendolari, che devono fare i conti con la sospensione del traffico ferroviario tra Genova Sestri Ponente e Cogoleto per otto giorni, il servizio è affidato a bus sostitutivi, che offrono posti insufficienti rispetto ai treni e comportano tempi di percorrenza maggiori".

"L'aumento delle tariffe previsto per il 2025 è stato sospeso. Le tariffe rimarranno quelle del 2024 - assicura l'assessore Scajola - e i clienti che hanno pagato più del dovuto verranno rimborsati". L'assessore ha evidenziato come i problemi del trasporto ferroviario non si limitino a Trenitalia, ma coinvolgono anche Rfi: "occorre cambiare le infrastrutture, stiamo discutendo con Rfi e Trenitalia per individuare soluzioni concrete. Fondi specifici del Pnrr saranno destinati al miglioramento della rete ferroviaria regionale".

È previsto un incontro a fine gennaio con il viceministro delle Infrastrutture Edoardo Rixi, i vertici di Trenitalia e Rfi per affrontare le criticità e discutere strategie per un servizio più efficiente.



