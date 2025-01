Maltempo, frana isola 50 persone nell'entroterra di Genova

Una frana si è verificata nella notte all'imbocco della strada comunale che porta alla frazione di Marsiglia nel Comune di Davagna (Genova) in alta Val Bisagno causando il blocco della viabilità. Non risultano feriti.

Cinquanta persone sono isolate e la frazione è raggiungibile solo a piedi. Lo smottamento è avvenuto a seguito di un'ondata di maltempo che ha colpito la Liguria. Sono intervenuti sul posto i vigili del fuoco e i tecnici della Città metropolitana di Genova coordinati dalla sala operativa della Protezione civile. Il movimento franoso risulta ancora attivo e si sta pianificando con il Comune di Davagna le modalità di intervento.

Risulta isolato dalla viabilità stradale l'intero abitato a monte.

La sala della Protezione Civile segue gli sviluppi della situazione e coordina gli interventi: in questo momento stanno operando sul posto i Vigili del Fuoco, oltre ai due operai del Comune. La zona non dispone di una viabilità alternativa e il fronte della frana, la cui origine è molto in alto rispetto alla sede stradale, è ancora in movimento. Molti gli anziani tra i residenti nella frazione: per garantire l'assistenza sanitaria il sindaco ha chiesto la disponibilità di un'ambulanza oltre il fronte della frana. Un residente ha bisogno di dialisi, ma non nella giornata di oggi. Nel pomeriggio, alle 14:30, è previsto un sopralluogo dell'assessore Giampedrone, che valuterà la situazione insieme al sindaco Luoni e ai tecnici della Protezione Civile.



