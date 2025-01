Lavoro, Cgil 'in calo i contratti nel settore privato a Genova'

"Nel terzo trimestre 2024 la Città metropolitana di Genova perde l'11,4% delle assunzioni nel settore privato rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente: dai 27.769 nuovi contratti del terzo trimestre 2023 si è passati ai 24.605 del terzo trimestre 2024, con una contrazione di 3.164 contratti". È l'allarme lanciato dal segretario generale della Cgil Genova Igor Magni secondo cui "è il momento di dire basta al lavoro precario".

"La diminuzione delle assunzioni preoccupa fortemente perché oltre ad incidere negativamente sull'occupazione rappresenta uno dei campanelli di allarme sullo stato di salute del mercato del lavoro, - commenta Magni - la narrazione che l'occupazione cresce e che non ci sono problemi rispetto al lavoro stride con la realtà fatta di lavoro povero e precario". Secondo l'analisi della Cgil solo il 13% delle nuove assunzioni infatti è a tempo indeterminato, mentre quelle più diffuse sono quelle precarie tra le quali il tempo determinato (50,3%) seguito dall'intermittente (15,7%) e somministrato (10,7%).

Per il responsabile dell'Ufficio economico della Cgil Genova e Liguria Marco De Silva, che ha elaborato i dati Inps, a livello regionale il calo delle assunzioni si concentra proprio sulle tipologie di contratto più tutelato: "purtroppo il calo si registra in contratti come quello a tempo indeterminato (-5,8%) e nell'apprendistato (-9,4%). Il segno meno è piuttosto trasversale in quanto comune a uomini (-5,2%) e donne (-6,2%), a italiani (-5,4%) e stranieri (-6,3%)".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA