Genoa, per Vitinha lieve distrazione muscolare

Mezzo sospiro di sollievo in casa Genoa dopo gli accertamenti medici ai quali è stato sottoposto l'attaccante portoghese Vitinha, uscito nel secondo tempo della sfida con il Lecce toccandosi la parte anteriore della coscia destra.

Vitinha, che tra ottobre e novembre aveva saltato cinque gare sempre per un infortunio muscolare, ha subito una lieve distrazione muscolare al flessore della coscia destra.

Il giocatore salterà sicuramente la prossima gara con il Parma in programma domenica al Ferraris e sarà rivalutato ad inizio della prossima settimana in vista della sfida alla Roma, anche se il fatto che la partita si giocherà in anticipo venerdì 17 non aiuta in tal senso i rossoblù.

Per Vieira un ulteriore problema nel reparto offensivo con Vitinha che si va ad aggiungere alle assenze di Ekuban e Messias. Contro il Parma crescono così le quotazioni di Balotelli sia come possibile sostituto di Pinamonti a gara in corsa che al suo fianco.



