Consiglio comunale, Lo Grasso (lista Toti) passa al Misto

Dopo l'uscita dalla maggioranza di Arianna Viscogliosi, Stefano Costa e Paolo Gozzi, un altro consigliere comunale di centrodestra, Umberto Lo Grasso (lista Toti) passa al gruppo Misto. La notizia è stata confermata dallo stesso Lo Grasso, tornato in consiglio comunale poco più di un anno fa dopo la decisione di Tiziana Lazzari di dimettersi per motivi personali. "A oggi la lista Toti non esiste più, né a livello locale né a livello nazionale e quindi non ha più senso che io continui in questo gruppo - dice Lo Grasso - nei prossimi mesi continuerò a dare il mio sostegno alla maggioranza di centrodestra per rispetto nei confronti degli elettori ma poi vedremo delibera per delibera quale sarà il voto che mi sentirò di dare. Lo Grasso, politico di lungo corso, con un passato nel centrosinistra, da Italia dei Valori alla Margherita, era passato sulla sponda opposta. "Dopo il fallimento del progetto dell'Ulivo", spiega. Con il passaggio di Lo Grasso al gruppo Misto la maggioranza di centrodestra esiste, di fatto, solo in nome della presenza del vicesindaco reggente, Pietro Piciocchi: in aula rossa i consiglieri di maggioranza sono a oggi 20 come quelli di minoranza.



