Cervo in Blu d'Inchiostro, 31 incontri letterari fino a Vilnius

Trentun incontri da gennaio a dicembre in un lungo percorso culturale e geografico che collegherà Cervo alle Langhe, a Nizza e a Vilnius, con il coinvolgimento pure di due Premi letterari prestigiosi quali il Campiello e il Bottari Lattes Grinzane. Questa in sintesi la XIII Rassegna letteraria "Cervo in Blu d'inchiostro" curata da Francesca Rotta Gentile, docente di lettere del liceo Cassini di Sanremo, e presentata questa mattina ad Imperia.

"Con il patrocinio del ministero della Cultura - spiega Rotta Gentile - trentun incontri culturali in realtà geografiche varie che spaziano dal Castello dei Clavesana di Cervo, uno dei Borghi più belli d'Italia, al Castello di Perno a Monforte d'Alba, nel cuore delle Langhe (dieci incontri tutti dedicati a Italo Calvino nel 40° anniversario della morte), al Teatro Salvini di Pieve di Teco, il più piccolo teatro del mondo, alla prestigiosa Villa Nobel, dimora sanremese di Alfred Nobel, inventore del premio omonimo, alla sede del Consolato italiano a Nizza, sino all'incantevole dimora provenzale Maison Le Retour a Le Rouret".

Per la prima volta, inoltre, si realizzerà un importante scambio culturale internazionale con il Dipartimento di letteratura e linguistica italiana della facoltà di Filologia dell'Università di Vilnius in Lituania. Tutti gli appuntamenti avranno una loro cornice musicale affidata o agli istituti scolastici partecipanti, o a cantanti e strumentisti professionisti. I primi incontri saranno ospitati a Cervo.

Sabato prossimo (Oratorio di Santa Caterina, ore 17) sarà protagonista Raffaella Romagnolo, finalista al Premio Strega, mentre il 25 gennaio (Castello dei Clavesana, ore 17) Nicoletta Sasso modererà l'incontro con Donatella Alfonso, Laura Amoretti e Raffaella Ranise, autrici di "Ravensbruck, la parola ritrovata delle donne".

Il primo appuntamento fuori Cervo sarà il 16 aprile al Consolato d'Italia a Nizza (ore 18,30): un incontro con Laura Pepe, docente di Diritto Romano a Milano, autrice di "Sparta" edizione Laterza. E il 21 maggio si apriranno le porte del Castello di Perno nella Langhe per il primo dei dieci appuntamenti con Calvino: a inaugurare Walter Barberis, presidente della Giulio Einaudi editore e storico dell'Università di Torino. Non mancheranno infine due ricordi di Berio, nel primo centenario della nascita: il 20 settembre a Cervo ("Le sequenze: il virtuosismo strumentale da Paganini a Berio") e il 3 dicembre al Castello di Perno ("Italo Calvino e Luciano Berio").



