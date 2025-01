Aggredito a Capodanno, denunciati tre ragazzi

I carabinieri hanno denunciato tre giovani coinvolti nell'aggressione subita da un uomo di 43 anni a Capodanno nel quartiere Certosa. Uno, 20 anni, è accusato di lesioni personali gravissime mentre gli altri due di omissione di soccorso. Secondo quanto ricostruito dai militari di Sampierdarena insieme ai colleghi della sezione investigazioni scientifiche, la vittima sarebbe stata colpita con un violento pugno dal ventenne dopo una breve discussione. L'uomo sarebbe poi caduto rompendosi le ossa del viso. Accanto al ventenne, è emerso dalle telecamere, c'erano due amici di 18 e 24 anni che hanno assistito senza fare nulla.

I tre ragazzi, dopo essersi allontanati di fretta, sono poi tornati in via Jori dove i medici del 118 stavano soccorrendo la vittima e hanno ripreso a bere alcolici. Per gli inquirenti all'origine dell'aggressione ci sarebbe stato un litigio per futili motivi avvenuto poco prima. A casa dei tre, i carabinieri hanno trovato gli abiti indossati la notte di Capodanno. Il ferito è ancora ricoverato in Rianimazione all'ospedale Galliera.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA