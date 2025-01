Sanremo, Katia Follesa co-conduttrice in una delle serate

Da Zelig a Lol, da Comedy Match al palco dell'Ariston: Katia Follesa - a quanto si apprende - co-condurrà con Carlo Conti una delle serate del prossimo Festival di Sanremo (11-15 febbraio).

Classe 1976, già accanto a Conti come giudice speciale nell'ultima edizione di Tale e quale show, Follesa iniziato la carriera negli anni 2000, partner di Valeria Graci del duo Katia & Valeria, consacrato da Zelig. Ha anche condotto diversi programmi su Real Time e Nove, come Junior Bake Off Italia, D'amore e d'accordo, Cake star - Pasticcerie in sfida fino a Comedy Match. Nel 2021 ha messo il suo talento in gioco a Lol - Chi ride è fuori, su Prime Video, arrivando a un passo dalla vittoria. Senza tralasciare la radio e il teatro, di nuovo in coppia con Graci o con l'ex compagno Angelo Pisani.

La sua presenza al festival conferma la volontà di Conti di puntare anche sulla comicità brillante, se è vero - a quanto pare manca solo l'ufficialità - che sul palco con lui in una selle serate ci sarà anche Geppi Cucciari, reduce dal successo di Splendida cornice su Rai3 e nelle sale con Diamanti di Ferzan Ozpetek. Del resto lo stesso direttore artistico ci ha scherzato su, intervenendo qualche giorno fa a Un giorno da pecora su Radio1.

Tra le possibili co-conduzioni, circola l'ipotesi Serena Rossi, tra i volti più amati della fiction di Rai1, pronta a tornare nei panni di Mina Settembre nella terza stagione della serie, dal 12 gennaio. Dagospia intanto qualche giorno fa ha lanciato, accanto a Cucciari, il nome di Mahmood. Ma bisognerà aspettare ancora qualche giorno perché Conti ufficializzi - ancora una volta al Tg1 - la lista completa dei personaggi che lo accompagneranno nell'avventura del festival.



